(shareribs.com) London 15.01.2024 - Die Ölpreise haben sich am Montag kaum bewegt. Die Marktteilnehmer halten sich mit einer Neueinschätzung der Lage zurück. In den USA findet heute kein Handel statt. Die Lage im Nahen Osten hat sich in den letzten Tagen weiter zugespitzt. Die USA und Großbritannien haben Angriffe gegen die Huthis im Westen des Jemen geflogen, um die anhaltenden Angriffe auf die zivile ...

