Stuttgart (ots) -Mit Start der CMT in Stuttgart wurden am Abend des 13. Januar die begehrten Auszeichnungen in der Reisemobil- und Caravaning-Branche verliehen. Rund 21.700 Leserinnen und Leser der Magazine promobil und CARAVANING haben ihre Stimmen abgegeben, nochmals 3.300 mehr als im Vorjahr. Die größte Publikumsmesse für Tourismus und Freizeit bildete die Kulisse für die feierliche Übergabe der Awards an die Sieger der unterschiedlichen Kategorien. Vor allem die hohe Beteiligung ist Grund dafür, dass die Leserwahl aus dem Special-Interest-Medienhaus Motor Presse Stuttgart eine so große Wertschätzung erfährt und die Ergebnisse jährlich mit großer Spannung erwartet werden.Bei den Reisemobilen standen 270 Modelle bzw. Baureihen und 23 Basisfahrzeuge in elf Kategorien zur Wahl - vom kompakten Campingbus bis zum luxuriösen Liner, ergänzt durch die Importmodelle der jeweiligen Klassen. "Das zeigt, wie groß die Vielfalt an Reisemobilen insgesamt ist. Die wichtigste Fahrzeuggattung ist aktuell der Campingbus und dieser Trend setzt sich weiterhin fort", sagt Dominic Vierneisel, Chefredakteur von promobil. "Inzwischen haben sie einen Anteil von cirka 60 Prozent an den Neuzulassungen für Reisemobile erreicht."In der Kategorie Kompakt-Campingbusse heißt der Marktführer erneut VW California Ocean - auch in diesem Jahr bestätigt er als Sieger der Kategorie seine Spitzenposition. Bei den Campingbussen mit Bad (bis 60.000 Euro) gewinnt wie im Vorjahr der Pössl Summit. Auch der slowenische Hersteller Adria liegt weiterhin in der Lesergunst weit vorne: Adria gewinnt die Importwertung in sieben von zehn Reisemobil-Kategorien - meist mit großem Abstand zu den Verfolgern - und zudem die Gesamtwertung Teilintegrierte bis 75.000 Euro.Auch bei den Caravans kann Adria punkten und erreicht in vier von sechs Importwertungen den ersten Platz. Gesamtsieger bei den Caravans des Jahres wird in der Kompaktklasse der Klassiker Eriba Touring, direkt gefolgt von seinem Schwestermodell Eriba Feeling. Von der Mittel- bis zur Ober- und Luxusklasse erfolgreich ist der traditionsreiche Caravan-Hersteller Fendt mit seinen Baureihen Bianco, Tendenza und Diamant. Die ersten Plätze in der Einsteigerklasse sowie der unteren Mittelklasse gehen an die Marken Dehleffs und Tabbert. "Caravaner wissen Verlässlichkeit zu schätzen: Sämtliche Podiumsplätze gehen an Hersteller, die seit Jahrzehnten am Markt bestehen und ihre Modellpalette behutsam, aber dennoch am Zeitgeist orientiert, weiterentwickeln", sagt Ingo Wagner, Chefredakteur von CARAVANING.Ergänzend zu den Fahrzeugwahlen bestimmten die Teilnehmenden auch ihre Favoriten bei den Zubehörmarken in 15 Kategorien. Die vollständigen Ergebnisse der Abstimmungen finden Leserinnen und Leser in den Märzausgaben der beiden Magazine. CARAVANING 3/2024 erscheint am 8. Februar und promobil 3/2024 am 15. Februar (auch als E-Paper und unter shop.motorpresse.de erhältlich). Online stehen die Ranglisten zur Verfügung unter www.promobil.de und www.caravaning.de.Zum zweiten Mal führten die beiden bekannten Branchenmagazine im Rahmen der Leserwahlen eine große Studie zur Zufriedenheit unter Campern durch. Gefragt wurden die Teilnehmenden zu ihrer Zufriedenheit in Bezug auf die drei wichtigen Themenkomplexe Produktqualität, Kauf und Service sowie dem Campingurlaub selbst. Die Ergebnisse zeigen: Reisemobilisten und Caravaner sind tendenziell zufriedene, ausgewogen urteilende Menschen. Mit ihrem Votum, insbesondere dazu, wie sich die Qualität in den einzelnen Bereichen in den letzten Jahren verändert hat, geben sie sowohl der Industrie, als auch Handels- und Campingbetrieben allerdings auch Hausaufgaben. Über die Ergebnisse der Zufriedenheits-Studie sowie aktuelle und zukünftige Herausforderungen der Caravaning-Branche debattierten die beiden Chefredakteure mit ausgewählten Gästen aus Fahrzeugindustrie, Zubehör-Herstellung und -Handel sowie Camping- und Stellplatzbetreibern im Rahmen einer Podiumsdiskussion auf der Veranstaltung am ersten CMT-Samstag.