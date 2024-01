BERLIN (dpa-AFX) - FDP-Fraktionschef Christian Dürr hat sich dafür ausgesprochen, Auflagen für die Landwirtschaft abzubauen. "Da müssen wir eine Kehrtwende schaffen", sagte Dürr am Montag im ARD-Morgenmagazin. Als Beispiel nannte er die Flächenstilllegung. Im vergangenen Jahr war die erstmalige verpflichtende Stilllegung angesichts angespannter Agrarmärkte ausgesetzt worden. "Lasst uns darüber reden, dass es nicht nur bei dem einen Jahr 2023 bleibt, und dass wir den Landwirten nicht immer mehr Fläche wegnehmen", sagte Dürr.

Hintergrund ist, dass in der EU ein Teil der Ackerfläche nicht mehr bewirtschaftet werden soll, um die Tier- und Pflanzenwelt zu schützen. Dürr sagte: "Teilweise wird dort Naturschutz gemacht für die Galerie."

Dürr äußerte sich auch zu den Bauernprotesten, die am Montag in eine Großdemonstration in Berlin mündeten. Auslöser waren geplante Subventionskürzungen, etwa beim Kraftstoff. "Es geht in Wahrheit um mehr als um den Agrardiesel", sagte Dürr und verwies auf zahlreich Auflagen. "Es ist der Eindruck entstanden, dass wir keine guten Lebensmittel produzieren in Deutschland", fügte er hinzu. "Das exakte Gegenteil ist der Fall."

Zum Vorschlag einer Tierwohlabgabe auf tierische Produkte sagte Dürr: "Man muss sicherlich über alles reden." Es müsse sich aber auch in der Art und Weise, wie Staat und Politik mit Landwirten umgingen, grundsätzlich etwas ändern. "Es bringt ja nichts, wenn wir eine neue Abgabe einführen und immer, immer weiter Auflagen machen und am Ende des Tags vielleicht das Fleisch importieren." Es gebe in Deutschland Standorte, an denen man gut produzieren könne, auch für die Welt./bf/DP/mis