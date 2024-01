Der private Mondlander Peregrine wird das Ziel, sicher auf dem Mond zu landen, aufgrund eines kurz nach dem Start aufgetretenen Treibstofflecks verpassen. Aber was wird jetzt mit Peregrine passieren? Eine sichere Mondlandung wird Peregrine Mission One nicht mehr schaffen, so viel ist sicher. Grund: Kurz nach dem Start an Bord einer Vulcan-Centaur-Rakete und der Trennung von der Booster-Stufe kam es zu einem Treibstoffleck beim Mondlander Peregrine.AnzeigeAnzeige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...