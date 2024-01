BYD hat sich mit seinen technologisch guten und günstigen Fahrzeugen über China hinaus einen Namen gemacht. Dass der Konzern trotz der niedrigen Preise profitabel wirtschaftet, liegt auch an der Unternehmensstruktur. BYD verfügt über eine hohe Kontrolle seiner Lieferkette, die sich bald noch ausweiten könnte.Wie die Financial Times am Sonntag berichtete, hat BYD mit dem brasilianischen Unternehmen Sigma Lithium Gespräche über eine potenzielle Übernahme geführt. BYDs Brasilien-Vorstand erklärte, ...

