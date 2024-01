Köln (ots) -Millionen Menschen auf der ganzen Welt trauern um die deutsche Fußball-Legende Franz Beckenbauer. Zu Ehren der im Alter von 78 Jahren verstorbenen Ikone findet am Freitag, 19. Januar, eine große Trauerfeier in der Münchner Allianz Arena statt. Anlässlich des Gedenkens an den Fußball-Kaiser ändern RTL und ntv ihr Programm für eine Sondersendung und berichten ab 14:50 Uhr live von der Veranstaltung. Moderator Florian König führt durch die Übertragung aus dem Stadion des deutschen Rekordmeisters und begrüßt an seiner Seite mit Günther Jauch einen langjährigen Weggefährten Beckenbauers.Pressekontakt:Kevin HilgerManager Kommunikation & PR Information/Sport RTL Deutschlandkevin.hilger@rtl.de+49 221 456-74104Anna VelkenManagerin Kommunikation & PR Information/Sport RTL Deutschlandanna.velken@rtl.de+49 221-456-74305Original-Content von: RTL Television GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7847/5691691