- BERENBERG CUTS MATTIOLI WOODS PRICE TARGET TO 870 (970) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES VISTRY PRICE TARGET TO 894 (871) PENCE - 'HOLD' - BOFA CUTS LLOYDS TO 'NEUTRAL' (BUY) - CITIGROUP RAISES SAINSBURY PRICE TARGET TO 310 (295) PENCE - 'NEUTRAL' - DEUTSCHE BANK RAISES NATIONAL GRID TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 1150 (1020) PENCE - DEUTSCHE BANK RAISES UNITED UTILITIES TARGET TO 1100 (1070) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1330 (1500) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES PENNON GROUP TARGET TO 760 (740) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SEVERN TRENT TARGET TO 2700 (2600) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH RAISES SSE PLC PRICE TARGET TO 2050 (2000) PENCE - 'BUY' - EXANE BNP CUTS HSBC TO 'UNDERPERFORM' (NEUTRAL) - EXANE BNP RAISES DELIVEROO TO 'NEUTRAL' (UNDERPERFORM) - GOLDMAN CUTS BURBERRY TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 1663 (2345) PENCE - JEFFERIES RAISES GENUIT GROUP PRICE TARGET TO 457 (403) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES LONDON STOCK EXCHANGE TARGET TO 11000 (10000) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES RAISES SIG PRICE TARGET TO 31.50 (28.70) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS VODAFONE PRICE TARGET TO 88 (89) PENCE - 'NEUTRAL' - MORGAN STANLEY CUTS EUROWAG PRICE TARGET TO 135 (145) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY CUTS S4 CAPITAL PRICE TARGET TO 52 (61) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES COMPUTACENTER TARGET TO 2650 (2550) PENCE - 'EW' - MORGAN STANLEY RAISES INFORMA PRICE TARGET TO 820 (805) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES RELX PRICE TARGET TO 3470 (3260) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SAGE GROUP TARGET TO 1335 (985) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES SOFTCAT TARGET TO 1520 (1460) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WISE PRICE TARGET TO 1050 (905) PENCE - 'OVERWEIGHT' - MORGAN STANLEY RAISES WPP PRICE TARGET TO 790 (715) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PANMURE RAISES ITM POWER TO 'BUY' (HOLD) - PRICE TARGET 90 PENCE - PEEL HUNT RAISES HAMMERSON TO 'ADD' (HOLD) - PRICE TARGET 32 (25) PENCE - RBC RAISES MELROSE INDUSTRIES TARGET TO 560 (540) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES MORGAN ADVANCED PRICE TARGET TO 350 (330) PENCE - 'OUTPERFORM' - RBC RAISES RHI MAGNESITA PRICE TARGET TO 3400 (2800) PENCE - 'SECTOR PERFORM' - RBC RAISES VESUVIUS PRICE TARGET TO 590 (565) PENCE - 'OUTPERFORM' - SOCGEN CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1360 (1580) PENCE - 'HOLD' - STIFEL CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1400 (1550) PENCE - 'HOLD' - UBS CUTS BURBERRY PRICE TARGET TO 1099 (1380) PENCE - 'SELL' - UBS CUTS HALEON PRICE TARGET TO 410 (420) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS RECKITT PRICE TARGET TO 7170 (7500) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS SCHRODERS TO 'NEUTRAL' (BUY) - PRICE TARGET 465 (470) PENCE - UBS RAISES UNILEVER PRICE TARGET TO 3400 (3290) PENCE - 'SELL'



