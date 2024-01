Frankfurt am Main (www.fondscheck.de) - Der ETF-Anbieter VanEck baut seine laufende Kooperation mit comdirect, einer Marke der Commerzbank AG, weiter aus, so VanEck in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung:Seit dem 1. Januar 2024 können Kunden der Online-Bank fünf ausgewählte VanEck-ETNs (Exchange Traded Notes) ohne Transaktionsentgelt im Sparplan kaufen. Das Angebot umfasst neben vier ETNs zu einzelnen großen Kryptowährungen auch einen ETN, der in eine Auswahl der führenden Kryptowährungen investiert. ...

