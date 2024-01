Frankfurt (www.fondscheck.de) - Seit Freitag ist ein neuer Exchange Traded Fund von iShares auf Xetra und über den Handelsplatz Börse Frankfurt handelbar, so die Deutsche Börse AG.Der iShares MSCI World Paris-Aligned Climate UCITS ETF (ISIN IE00BMXC7W70/ WKN A2QQYX) bilde die Wertentwicklung des MSCI World Climate Change Paris Aligned Select Index ab. Der Fonds investiere in über 600 Unternehmen aus Industrieländern, die ihre Kohlenstoffemissionen an das Pariser Klimaabkommen ausrichten würden. Das breit diversifizierte Investment richte sich vor allem an Anleger*innen, die Klimarisiken reduzieren möchten. ...

