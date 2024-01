EQS Newswire / 15.01.2024 / 12:00 CET/CEST

SONDERVERWALTUNGSZONE HONGKONG - Media OutReach Newswire - 15. Januar 2024 - THINK CHINA , ein führendes chinesisches Beratungsunternehmen für digitales Marketing mit sieben Niederlassungen im Asien-Pazifik-Raum, fungiert seit langem als wichtige Brücke zwischen den chinesischen Konsumenten und globalen Branchenführern, einschließlich Bentley Motors, Richemont, L'Oréal, Samsung und vielen anderen.



Der anhaltende Erfolg des Unternehmens wurde dadurch bestätigt, dass es kürzlich vier Auszeichnungen bei den MARKETING-INTERACTIVE's Asia eCommerce Awards 2023 und als ‚Campaign's Agency of the Year 2023 for Greater China', einschließlich Silber für die prestigeträchtige Auszeichnung als ‚Greater China Boutique Agency of the Year' erhalten hat.



THINK CHINA wurde mit 1 x Gold und 2 x Bronze bei den Asia eCommerce Awards (links) und 1 x Silber bei der Auszeichnung ‚Campaign's Agency of the Year for Greater China' (rechts) prämiert.

Benjamin Sun, Geschäftsführer und Mitgründer von THINK CHINA, brachte seine Dankbarkeit für diese Anerkennung zum Ausdruck und sprach über die künftigen Ziele des Unternehmens:



"Wir möchten unseren tief empfundenen Dank gegenüber unseren Kunden für ihr anhaltendes Vertrauen und ihre unerschütterliche Unterstützung zum Ausdruck bringen. Dies gilt natürlich auch für unsere Teams, deren unschätzbare Anstrengungen das Fundament für alle erfolgreichen Kampagnen bildeten."



"Wir haben zwar schon viel erreicht, aber das immer noch unerschlossene Potenzial für eine Zusammenarbeit zwischen Europa und China ist enorm. Mandarin ist die weltweit am meisten gesprochene Sprache, wobei sich jedes Jahr mindestens 15 Millionen Chinesisch sprechende Konsumenten in Europa aufhalten. Wenn wir die Zahl der chinesischsprachigen Bevölkerung weltweit berücksichtigen, unterstreicht dies die enormen Wachstumschancen bei der symbiotischen Beziehung zwischen europäischen Unternehmen und chinesischen Konsumenten."



Revolutionieren von eCommerce-Lösungen im Asien-Pazifik-Raum (APAC)

Die MARKETING-INTERACTIVE's Asia eCommerce Awards werden allgemein als eines der renommiertesten Programme im Asien-Pazifik-Raum angesehen, die Kreativität, Know-how und Marktführerschaft im Bereich eCommerce auszeichnen.



Bei der sechsten Auflage der Preise, die am 16. November 2023 in Singapur verliehen wurden, wurde die siegreiche Kampagne "Celebrating Love & Beauty on '520' Day with Kérastase Hong Kong" von THINK CHINA in drei Kategorien prämiert.



Insbesondere erhielt das Unternehmen die bewährte Gold-Auszeichnung für das ‚e-Commerce team of the Year - Agency' (‚eCommerce Team des Jahres - Agentur'), wodurch es als erfolgreichstes Marketingteam einer Agentur bei der Unterstützung des eCommerce-Geschäfts seiner Kunden anerkannt wurde.



MARKETING-INTERACTIVE Asia eCommerce Awards 2023

Gold

eCommerce Team of the Year - Agency

Bronze

Best Holiday/Seasonal Marketing eCommerce Campaign

Bronze

Best Use of Customer Retention and Churn Reduction



Schnell wachsende Boutique-Agentur in der Region Greater China

Seit mehr als drei Jahrzehnten gehören die Campaign's Agency of the Year Awards zu den renommiertesten Auszeichnungen in der Marketing- und Werbebranche. Mit fünf separaten regionalen Wettbewerben dient es als dynamische Plattform, um außergewöhnliche geschäftliche Leistungen und Erfolge von Agenturen, Marken und Marktführern weltweit anzuerkennen.



THINK CHINA erreichte einen wesentlichen Meilenstein bei seinem Debüt bei der 30. Ausgabe der Preisverleihung am 5. Dezember 2023 in Shanghai. Die bemerkenswerten Leistungen des Unternehmens u.a. in den Bereichen Kundenerfolg, Vordenkerrolle, Forschung und Entwicklung, Talentmanagement und Wohltätigkeitsinitiativen führten zu seiner Auszeichnung als führende Boutique-Agentur in der Region Greater China.



Campaign's Asia-Pacific Agency of the Year Awards 2023 (Region Greater China)

Silber

Greater China Boutique Agency of the Year (Boutique-Agentur des Jahres in der Region Greater China)



Über THINK CHINA: THINK CHINA begann mit einer einfachen Frage: "Warum kann es nicht einfacher sein, Geschäfte in China zu tätigen?" Heute, nach einem Jahrzehnt mit beachtlichem Wachstum ist THINK CHINA eine führende digitale Agentur, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, Marken im Asien-Pazifik-Raum (APAC) durch zukunftsweisende Strategien und Technologien zu unterstützen, um auf dem chinesischen Markt erfolgreich zu sein. Die umfassenden Dienstleistungen der Agentur reichen von SEO, SEM, kreativem Design über Social Media Marketing bis hin zu eCommerce-Strategie, Webentwicklung u.a.m.



Um weitere Einzelheiten zu erfahren, besuchen Sie uns bitte unter https://www.thinkchina.com/ oder kontaktieren Sie uns .



