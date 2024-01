NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat ABB von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft, obwohl das Kursziel auf 38 Franken belassen wurde. Die Zielsetzungen des Schweizer Automationskonzerns für das Jahr 2024 dürften nicht gerade anziehend ausfallen, schrieb Analyst Sebastian Kuenne in einer am Montag vorliegenden Studie. Er sieht anderswo im Sektor im Vergleich mehr Kurspotenzial. Es dürfte eine Zeit kommen, in der das Gewinnwachstum hinter dem von Siemens und Schneider Electric zurückbleibt./tih/ajx

Veröffentlichung der Original-Studie: 14.01.2024 / 18:23 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:45 / EST

CH0012221716