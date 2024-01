FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Euro hat am Montag etwas nachgegeben. Die Gemeinschaftswährung kostete am Mittag 1,0943 US-Dollar. Sie gab damit leichte zwischenzeitlichen Gewinne wieder ab. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs am Freitagnachmittag auf 1,0942 Dollar festgesetzt. Der Dollar kostete damit 0,9139 Euro.

Zum Wochenstart kamen Zahlen zur Industrieproduktion in der Eurozone, die im Vergleich zum Vormonat wie erwartet leicht sank. Die Daten zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) belegten die Schwäche der deutschen Wirtschaft 2023: Das BIP sank gegenüber dem Vorjahr um 0,3 Prozent.

"Stagnation im vergangenen Jahr und die Aussichten im laufenden Jahr für 2024 sind kaum besser", sagte Ulrich Kater, Chefvolkswirt der Dekabank. "Die Wirtschaft wächst nicht mehr und die Investitionen in die Zukunft nehmen ab."

In den USA herrscht wegen eines Feiertags weitgehend Ruhe. Im schweizerischen Davos startet das alljährliche Weltwirtschaftsforum, das Programm beginnt jedoch erst am Dienstag./lfi/jsl/jha/