Stuttgart (ots) -Oliver Pocher, Andreas Müller und Christoph Sonntag am 19. Mai 2024 in StuttgartLachmuskeltraining beim SWR Sommerfestival: Am Pfingstsonntag, 19. Mai 2024, präsentiert die SWR3 Comedy-Show Oliver Pocher, Andreas Müller und Christoph Sonntag auf der großen Open-Air-Bühne vor dem Neuen Schloss in Stuttgart. Tickets gibt es ab sofort für 25 Euro bei Easy Ticket. Einlass ist um 18 Uhr, Beginn um 19:30 Uhr. Auch die beiden anderen SWR-Sommerfestival-Abende sind bereits in den Vorverkauf gestartet: Zum Festivalauftakt am 17. Mai zeigt der SWR die Premiere von "Tatort - Lass sie gehen" (Einlass 19 Uhr, Beginn 20:30 Uhr) und am 18. Mai feiert SWR1 Pop & Poesie in Concert die "Power of Love" (Einlass 18 Uhr, Beginn 19:30 Uhr). Das SWR Sommerfestival von Südwestrundfunk und dem Land Baden-Württemberg findet von Freitag, 17. Mai, bis Pfingstmontag, 20. Mai 2024, auf dem Stuttgarter Schlossplatz statt.Drei Top Acts bei der SWR3 Comedy-ShowWarum machen sich eigentlich immer alle zum Liebeskasper und stehen am Ende doch allein da? Wenn es einer dies weiß, dann Oliver Pocher. Zum SWR Sommerfestival 2024 bringt er das Beste aus seiner neuen Show "Der Liebeskasper" mit und nimmt kein Blatt vor den Mund, wenn es um Liebe, Beziehungen und das alltägliche Leben geht. Auch Christoph Sonntag verspricht seinem Publikum "Ihr sollt Tränen lachen" und verteilt in seinem neuen Programm "Ein Tritt frei" kabarettistische Tritte in alle möglichen Richtungen. Gastgeber und weiterer Showact des Abends ist SWR3 Comedychef Andreas Müller. "Washatterdann" fragt der "Mann der 1.000 Stimmen" in seinem gleichnamigen neuen Live-Bühnenprogramm und parodiert, politisiert, karikiert, abstrahiert und musiziert, was das Zeug hält. Insgesamt eine Mischung, die es im Wilden Süden so noch nie gab.Tickets im VorverkaufTickets für SWR3 Comedy beim SWR Sommerfestival 2024 gibt es ab 15. Januar 2024 für 25 Euro bei Easy Ticket unter der Telefonnummer 0711/2 555 555 sowie online unter easyticket.de und über den SWR3 Club unter https://www.swr3service.de/tickets/Tickets. (http://www.swr3service.de/tickets/Tickets) Ebenfalls erhältlich: Stehplatz-Tickets für die Tatort-Premiere am 17. Mai (10 Euro) und Tickets für SWR1 Pop & Poesie in Concert am 18. Mai (38 Euro). Preise inklusive Gebühren und VVS-Ticket.Informationen und weiterführende Links unter www.SWR.de/Sommerfestival.