NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Kion in einem Ausblick auf das vierte Quartal 2023 auf "Neutral" mit einem Kursziel von 34,50 Euro belassen. Angesichts von zum Teil ausgedehnten Bewertungen rät Analyst Andrew Wilson in einer am Montag vorliegenden Studie zur europäischen Industriegüterbranche weiterhin dazu, selektiv vorzugehen. Taktisch bevorzugt er unter anderem ABB und Schneider und rät mitunter zur Vorsicht bei Gea. Für Kion hält er die Konsenserwartungen für gering. Sie rechnet damit, dass der Gabelstaplerkonzern im Schlussquartal besser abgeschnitten hat bei den Aufträgen und der Marge. Risiken sieht er indes für 2024./ck/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2024 / 19:41 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 00:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000KGX8881

