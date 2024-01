BERLIN (dpa-AFX) - Die FDP unterstützt Forderungen nach der Einführung einer Tierwohlabgabe zur Unterstützung der Landwirtschaft in Deutschland. "Wir sind offen für diese Idee", sagte FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai am Montag in Berlin nach einer Sitzung des Parteipräsidiums. Er machte deutlich, dass es bei den laufenden Protesten der Landwirte um viel mehr gehe als um Agrardiesel und nun auch Themen wie Bürokratieabbau und Flächenstilllegungen auf den Tisch kommen müssten.

"Ich bin sehr froh, dass diese Proteste friedlich sind und sehr sachlich sind. Es sind inhaltlich begründete Proteste und davor habe ich großen Respekt", sagte Djir-Sarai. Am Rande der Demonstration wollten die Chefs der Ampel-Koalitionsfraktionen am Montag Bauernvertreter zum Gespräch treffen. Die Großkundgebung in Berlin soll der Höhepunkt einer Aktionswoche sein, mit der Landwirte in den vergangenen Tagen bundesweit gegen die schon abgeschwächten Pläne der Ampel-Koalition mobil gemacht haben./cn/DP/jha