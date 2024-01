Schwalbach am Taunus (ots) -"Für das Beste im Mann..." - kaum erklingen die ersten Takte des Gillette Werbesongs aus den 1980er Jahren, werden Erinnerungen wach. Von den Männern, die das Original noch miterlebt haben, bis hin zur jüngeren Generation: der Hit mit Ohrwurmpotenzial erreicht einfach jeden. Gemeinsam mit dem deutschen Singer-Songwriter Michael Schulte haucht Gillette dem Jingle nun neues Leben ein. Die Neuinterpretation geht jedoch über bloße Nostalgie hinaus. Mit der Rückkehr des Kultsongs bekräftigt Gillette das Versprechen, Männern immer die besten Produkte für eine erstklassige Rasur zu bieten.Der erstmals 1989 aufgelegte Gillette-Song erlebt knapp 35 Jahre später mit der charismatischen Stimme von Michael Schulte ein Remake und sorgt damit für reichlich nostalgische Gefühle bei den Hörern - und auch beim Sänger selbst: "Ich bin zwar erst 1990 geboren, aber das Lied kannte ich natürlich!", sagt Schulte und verrät: "Als die Anfrage kam, ob ich die neue Version singen möchte, habe ich direkt gesagt, das ist eine Ehre. Und ich finde, es ist total cool geworden. Der Song ist auf jeden Fall ein Ohrwurm!"Erinnerungen an einen ganz besonderen MomentSeit den 1980er Jahren hat sich viel verändert, aber eins bleibt immer gleich: Die Rasur ist für viele Männer ab dem Jugendalter Teil des Alltags und Teil ihrer Routine. Auch für Michael Schulte: "Schon als kleiner Junge habe ich gedacht, irgendwann werde auch ich hoffentlich Bartwuchs haben. Das ist ja bei vielen Jungs irgendwann ein Thema: Wann wachsen die ersten Haare, wann kann ich mir endlich den ersten Rasierer kaufen?" Er erinnert sich noch gut an den Moment, als es bei ihm so weit war: "Als ich zum ersten Mal einen Rasierer in die Hand nehmen konnte und ein bisschen was abrasieren konnte, fand ich das großartig. Dass ich jetzt - Jahre später - den Gillette-Song singen darf, das ist noch ein bisschen surreal! Aber mein jüngeres Ich wäre sehr, sehr stolz." Besonders mit der Songzeile "Vom Vater zum Sohn. So war es immer schon. Gillette für das Beste im Mann" kann sich der zweifache Vater gut identifizieren: "Wenn meine Jungs irgendwann so 13, 14 sind und ich hoffentlich noch an ihrer Seite stehe, werde ich sie gerne begleiten und den ersten Rasierer für sie kaufen."Versprechen für die EwigkeitDer legendäre Werbeclaim "Für das Beste im Mann" stimmt damals wie heute mit den Werten von Gillette überein und hat nichts an Aktualität verloren. Seit jeher steht Gillette für Männer und Männlichkeit. Gillette unterstützt Männer dabei, das Beste aus sich herauszuholen und sich von ihrer besten Seite zu zeigen. Beim Rasieren geht es nicht nur um ein gepflegtes Aussehen, sondern auch um Selbstfürsorge - ein Thema mit tieferer Bedeutung. Denn nur wer sich um sich selbst kümmert und sich wohlfühlt, kann sich den Herausforderungen des Alltags stellen und die kleinen und großen Momente genießen. Dabei ist es egal woher man kommt, wo man steht und wohin das Leben führt: Gillette ist ein treuer Begleiter und das über alle Generationen hinweg.Produkte für "Das Beste im Mann"Nicht nur Michael Schulte vertraut auf die Qualität von Gillette. Für all jene, die höchste Ansprüche an ihre Rasur stellen, bietet Gillette die passenden Produkte für eine erstklassige Rasur an:UVP* FÜR DIE RASIERER UND KLINGEN:GilletteLabs, Rasierer mit Reinigungs-Element, 1 Griff mit 1 Klinge, 19,99 EUR UVPGilletteLabs, Rasierer mit Reinigungs-Element, Reise-Etui mit 5 Klingen, 39,99 EUR UVPGilletteLabs Rasierklingen, 4 Ersatzklingen, 19,99 EUR UVPGilletteLabs Rasierklingen, 6 Ersatzklingen, 26,99 EUR UVP* Verkaufspreise, Vermarktungen und Distributionsentscheidungen (Sortiment, Platzierung) liegen im alleinigen Ermessen des Handelspartners.Bild- und Pressematerial zu dieser Meldung finden sich hier.Über GilletteSeit mehr als 120 Jahren liefert Gillette Präzisionstechnologie und konkurrenzlose Produktleistung - und verbessert so das Leben von über 800 Millionen Verbrauchern auf der ganzen Welt. Von der Rasur und Körperpflege bis hin zu Hautpflege bietet Gillette eine Vielzahl von Produkten, darunter Rasierer, Rasiergel (Gele, Schäume und Cremes), Hautpflege, Aftershaves. Weitere Informationen und die neuesten Nachrichten zu Gillette finden sich unter www.gillette.de.Über Procter & GambleProcter & Gamble (P&G) bietet Verbrauchern auf der ganzen Welt eines der stärksten Portfolios mit qualitativ hochwertigen und führenden Marken wie Always®, Ariel®, Antikal®, Braun®, blend-a-dent®, Clearblue®, Dash®, Fairy®, Febreze®, Gillette®, Head & Shoulders®, Herbal Essences®, Lenor®, Meister Proper®, Olay®, Old Spice®, Oral-B®, Pampers®, Pantene Pro-V®, Persona®, Swiffer® und Wick®. P&G ist weltweit in 70 Ländern tätig. 