Die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETF durch die SEC hat den Bitcoin-Kurs in der vergangenen Woche kurz nach oben getrieben - dann folgte der tiefe Fall. Sorgt ausgerechnet die Erholung einiger Altcoins jetzt für die Trendwende? Am vergangenen Dienstagabend hatte die US-Börsenaufsicht SEC grünes Licht für rund ein Dutzend Bitcoin-Spot-ETFs gegeben. Dadurch soll der Einstieg in den Handel mit der Kryptowährung einfacher werden. Der erwartete Zustrom ...

