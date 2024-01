Erfurt (ots) -Ob allabendliches Zähneputzen oder ewige Diskussionen um die Schlafenszeit - Eltern und Kinder sprechen manchmal recht unterschiedliche Sprachen und geraten deshalb im Alltag oft aneinander. "Stark mit Fidi" (KiKA) greift typische Situationen aus dem Alltagsleben von Familien auf und bietet Lösungsansätze. Die Realserie für Vorschulkinder ist ab 20. Januar 2024 samstags um 9:40 Uhr bei KiKA zu sehen. Alle Folgen sind bereits ab 19. Januar auf kikaninchen.de und in der KiKANiNCHEN-App online. Für Eltern sind Zusatzinhalte unter eltern.kika.de (https://www.kika.de/eltern/sendungen/stark-mit-fidi-142.html) verfügbar.Leon will nicht in den Kindergarten, Maxi das Tablet nicht ausschalten und Luca den Tisch nicht decken - manchmal scheinen Konflikte in der Familie vorprogrammiert. Es sind genau diese Situationen, die sich durch eine zugewandte Kommunikation lösen lassen. Wie diese gelingen und vorbeugend - und damit dauerhaft - für weniger Streit sorgen kann, zeigt "Stark mit Fidi", die erste fiktionale Vorschulserie, die sich an den Handlungskonzepten gewaltfreier Kommunikation und bedürfnisorientierter Erziehung in Familien orientiert. Immer mit dabei ist Fledermaus Fidi aus dem "KiKA-Baumhaus", die mit ihren verständnisvollen Fragen und eigenen Geschichten mit Kindern ihre Gefühle reflektiert. Auf Augenhöhe mit den Kindern spiegelt sie Erlebtes und Gefühltes und kommt so Schritt für Schritt den Bedürfnissen aller Beteiligten näher. Am Ende erarbeiten die Kinder eine mögliche Strategie zur Konfliktlösung.Gedreht wurde die zehnteilige Serie nicht mit klassischen Schauspieler*innen, sondern mit echten Familien, die bereits beim Casting eigene Konflikte aus ihrem Alltag einbringen konnten. So zeichnet Regisseurin und Produzentin Monika E. Schweiger ein authentisches Bild der unterschiedlichen Dynamiken, die in Familien entstehen können. Als Fachberaterin unterstützte Dr. Martina Stotz, promovierte Pädagogin, Familienberaterin und Autorin.Produziert wurde "Stark mit Fidi" von der Lupalipa Media im Auftrag von KiKA. Die redaktionelle Verantwortung bei KiKA trägt Silvia Keil, für die zusätzlichen Online-Inhalte ist Franziska Spanger zuständig.Weitere Informationen und eine Ansichtsfolge finden Sie im "Stark mit Fidi"-Dossier unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5692055