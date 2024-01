Hamburg, Germany (ots/PRNewswire) -Ein Hamburger Unternehmen, LipoVibes, hat nach 7 Jahren Forschung eine einzigartige Lösung für das weitverbreitete Problem der Überdosierung bei Nahrungsergänzungsmitteln entwickelt. Durch ihre pflanzliche LipoMolecule Technologie hat das Unternehmen einen Weg gefunden, die Bioverfügbarkeit (Aufnahmefähigkeit in den Zellen) von Mikronährstoffen wie z.B. Vitamin D erheblich und langfristig zu erhöhen und gleichzeitig einen effektiven Überdosierungsschutz zu bieten.Herkömmliche Nahrungsergänzungsmittel sind oft schlecht bioverfügbar und deshalb sehr hoch dosiert. Diese hohe Dosis und die schlechte Aufnahmefähigkeit im Körper bergen zusammen bei langfristiger Einnahme das latente Risiko von Überdosierungen. LipoVibes hat diese Herausforderung mit ihrer hoch bioverfügbaren, pflanzlichen LipoMolecule-Emulsion erfolgreich gelöst.Wie LipoVibes das Problem der Überdosierung löst:Hoch bioverfügbare Emulsion: LipoVibes verkapselt Aktivstoffe wie Vitamin D mit pflanzlichen, körperverwandten Lipidstrukturen. Somit gelingt es, die Aufnahmebarriere der Zellen zu überwinden und eine effektive Absorption zu ermöglichen. Dies führt nicht nur zu einer effizienteren Nutzung der Nährstoffe, sondern reduziert auch das Risiko von Nebenwirkungen, da die Produkte durch die verbesserte Bioverfügbarkeit nicht überdosiert werden müssen.Überdosierungsschutz: LipoVibes hat einen innovativen Überdosierungsschutz in ihre Formel integriert. Dieser Mechanismus gewährleistet unter anderem durch eine kurze Verweildauer im Körper, dass nur die benötigte Menge an Mikronährstoffen aufgenommen wird und überschüssige Mengen schnell & sicher ausgeschieden werden, um mögliche gesundheitliche Risiken zu minimieren.Anerkennung durch das Hamburger Institut für Regenerationsmedizin: LipoVibes wurde in Zusammenarbeit mit renommierten Medizinern entwickelt. So ist das Hamburger Institut für Regenerationsmedizin (HIR) unter der Leitung von Harry Finneisen Entwicklungspartner. Die unabhängige Forschung und fortlaufende Patientenstudien unterstreichen die Qualität und Wirksamkeit der Produkte von LipoVibes im Vergleich zu herkömmlichen Produkten.Statement der Forschungsabteilung von LipoVibes:"Unsere Mission bei LipoVibes ist es, innovative Lösungen für die Herausforderungen im Bereich der Nahrungsergänzungsmittel zu entwickeln. Wir freuen uns, dass wir mit der LipoMolecule Technologie die Bioverfügbarkeit maßgeblich verbessern und unseren Kunden sichere Nahrungsergänzungsmittel anbieten können. Die Produkte werden heute bereits von vielen Leistungssportlern und renommierten Medizinern genutzt.info@lipovibes.comwww.lipovibes.comwww.instagramm.com/lipovibesKontakt:Jonas ScheubertLeitung KommunikationLipoLabs GmbHTelefonnummer: 040 752 475 714info@lipovibes.comUnternehmensinformationen:LipoVibes ist ein innovatives Unternehmen aus Hamburg, das sich auf die Entwicklung hochwertiger Nahrungsergänzungsmittel spezialisiert hat. Durch kontinuierliche Forschung und Entwicklung strebt LipoVibes danach, die Standards im Bereich der Mikronährstoffzufuhr zu verbessern und gleichzeitig höchste Qualität und Sicherheit zu gewährleisten.Brandshofer Deich 68, 20539 Hamburgwww.lipovibes.comwww.instagramm.com/lipovibesPhoto - https://mma.prnewswire.com/media/2318349/LipoVibes_Vitamin_D.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2318350/LipoVibes_Logo.jpgView original content to download multimedia:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/lipovibes-revolutioniert-nahrungserganzungsmittelmarkt-mit-losung-fur-uberdosierungsprobleme-302034665.htmlOriginal-Content von: LipoVibes, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173149/5692066