© Foto: Unsplash



Apple reagiert auf die anhaltend schwachen iPhone-Verkäufe auf seinem wichtigsten Wachstumsmarkt China - und senkt jetzt seine Preise.Aktie mit Performanceproblemen Für die erfolgsverwöhnte Aktie von Apple, jahrelang eilte das Papier von Allzeithoch zu Allzeithoch, wird die Luft angesichts ihres hohen Bewertungsniveaus langsam dünn. In der vergangenen Woche hat man sich beim Börsenwert erneut den Rang von Microsoft ablaufen lassen müssen - das Unternehmen profitiert vom anhaltenden Hype um künstliche Intelligenz - gleichzeitig halten eine Reihe von Downgrades und Berichte über eine Absatzschwäche in China Anleger in Atem. Nachlässe von bis zu fünf Prozent Die heute bekanntgegebenen …