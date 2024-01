München (ots) -Eine "Die Sieger-Chance"-Spielteilnehmerin oder -Spielteilnehmer aus dem Raum Berlin darf sich seit letzen Samstag, dem 13.01.2024, über eine monatliche Überweisung von 5.000,00 EUR für die nächsten zehn Jahre freuen. Als Alternative zu der monatlichen Rente kann der Glückspilz sich die Gewinnsumme im Gesamtwert von 600.000 Euro auf Wunsch auch auf einmal auszahlen lassen.Den Gewinn in der zweiten Gewinnklasse erzielte die Berlinerin oder der Berliner, weil sie/er auf seinem Tipp-Schein die Zusatzlotterie "Die Sieger-Chance" angekreuzt hatte und die letzten sechs Endziffern mit den gezogenen Zahlen 532335 übereinstimmten.Ein weiterer "Die Sieger-Chance"-Gewinn in Höhe von 10.000 Euro fiel am Samstag nach Baden-Württemberg.Die Sieger-Chance ist die Zusatzlotterie der GlücksSpirale. Es werden zwei 5-stellige, eine 6-stellige und drei 7-stellige Gewinnzahlen gezogen. Damit haben die Spielteilnehmer die Chance auf eine Extra-Rente von 5.000 Euro monatlich - ab sofort für zehn Jahre. Außerdem gibt es Woche für Woche 3 x 1 Million Euro und 2 x 10.000 Euro zu gewinnen.Pressekontakt:Staatliche Lotterie- und SpielbankverwaltungLeiterin Stabsstelle Unternehmenskommunikation & Pressestelle: VerenaOberTelefon: 089 28655-526E-Mail: presse@lotto-bayern.de,Internet: https://slsv-bayern.de/presse-news/pressemitteilungen/Original-Content von: LOTTO Bayern, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/132477/5692192