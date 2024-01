München (ots) -Kritik an der Ampel und an der Strategie der UnionIm Studio der schleswig-holsteinische Ministerpräsident Daniel Günther (CDU).Krieg in der Ukraine und NahostIm Gespräch der Professor für Internationale Politik und Militärexperte Carlo Masala und die Parteivorsitzende der Linken Janine Wissler.KommentatorenDer langjährige ARD-Moderator Waldemar Hartmann, die Redakteurin von "Zeit Online" Yasmine M'Barek und der Chefredakteur des "Stern" Gregor Peter Schmitz.Gäste:Daniel Günther (CDU,Ministerpräsident Schleswig-Holstein)Carlo Masala (Militärexperte)Janine Wissler (Die Linke, Bundesvorsitzende)Waldemar Hartmann (langjähriger ARD-Moderator)Yasmine M'Barek (Zeit Online)Gregor Peter Schmitz (Stern)"maischberger" ist eine Gemeinschaftsproduktion der ARD, hergestellt vom WDR in Zusammenarbeit mit Vincent productions GmbH.Redaktion: Elke MaarFotos unter: www.ard-foto.dePressekontakt:Agnes Toellner, ARD-Programmdirektion/Presse und Information,Tel: 089/558944 876, E-Mail: agnes.toellner@ard.deAnabel Bermejo, better nau GmbH, KommunikationsagenturTel.: 0172 587 0087, E-Mail: bermejo@betternau.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5692217