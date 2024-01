Berlin/Potsdam (ots) -Auf dem Land nochmal neu anfangen, die Enge, den Lärm und Dreck der Stadt hinter sich lassen - jeder zweite Mensch in deutschen Ballungsräumen träumt insgeheim davon, belegen wissenschaftliche Studien. Sogar unter den 25- bis 29-Jährigen ziehen mehr Menschen aus der Stadt aufs Land, als umgekehrt - sagt eine aktuelle Studie des Berlin-Instituts für Bevölkerung und Entwicklung.Die Dokusoap "Raus aufs Land" begleitet in sieben Folgen Protagonistinnen und Protagonisten, die die Stadt verlassen und aufs Land ziehen; je Folge liegt der Schwerpunkt auf einer Geschichte zwischen Hoffnung und Rückschlägen. Was erwartet die Städter in der neuen Welt? Finden sie Anschluss oder bleiben sie allein? Zerplatzen die großen Pläne vielleicht an der harten Realität? Vermissen sie das kulturelle Angebot der Großstadt? In der ersten Folge müssen sich u. a. Nina und Florian aus der Kreuzberger Kreativszene etwas einfallen lassen in ihrem baufälligen Haus ohne Heizung: Nina ist schwanger. Bis zur Geburt soll ihr Haus so hergerichtet sein, dass ein Säugling darin versorgt werden kann.Nach der erfolgreichen ersten Staffel "Raus aufs Land" sind in der zweiten Staffel Geschichten aus Brandenburg und Hessen dabei. Am Donnerstag, 18. Januar 2024, erscheinen sieben neue Folgen "Raus aufs Land" von rbb und hr in der ARD Mediathek.Pressekontakt:Im Audio/Video-Bereich steht die erste Folge "Raus aufs Land" als Arbeitsfassung vorab zu Rezensionszwecken zur Verfügung. Sie müssen eingeloggt sein und die Audio/Video-Berechtigung besitzen, um das Video sehen zu können.https://www.rbb-online.de/unternehmen/presse/Presseanfragen:rbb Presse & InformationStefanie Tannertstefanie.tannert@rbb-online.deTel. 030 / 97 99 3 - 12110Publikumsanfragen:service-redaktion@rbb-online.deTel. 030 und 0331 / 97 99 3 - 21 71Original-Content von: ARD Mediathek, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/153003/5692232