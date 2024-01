© Foto: amhnasim - Pixbay.com



Die US Securities and Exchange Commission gab grünes Licht für elf Bitcoin-Spot-ETFs, die am Donnerstag mit einem robusten Handelsauftakt begannen. Welche Kryptowährung macht es dem Bitcoin gleich?Trotz eines Rückgangs des Bitcoin um knapp sieben Prozent am Freitag, weist er laut CoinDesk-Daten in den letzten sieben Tagen immer noch ein Plus auf. Demgegenüber steht Ether, der um gut 17 Prozent im gleichen Zeitraum stieg. Analysten weisen darauf hin, dass die Nachricht über den Bitcoin-ETF bereits weitgehend eingepreist ist und die Aufmerksamkeit sich nun auf die mögliche Zulassung von Ether-ETFs richtet. Larry Fink, CEO von BlackRock, dem weltweit größten Vermögensverwalter, äußerte sich …