DAX 40 Wochenausblick: Deutschland in Rezession - US-Berichtssaison im Fokus

In der neuen Handelswoche dürften Anleger neben den geldpolitischen Entwicklungen weiterhin ihr Augenmerk auf die US-Bilanzsaison richten. Auch die geopolitischen Risiken gilt es nicht aus den Augen zu verlieren. Dass die Bundesrepublik Deutschland nun offiziell in einer Rezession steckt, trägt einen faden Beigeschmack. Angesichts des US-Feiertages (Martin-Luther-King-Day) sind Impulse aus den USA zudem Mangelware. Rezessionssorgen holen Anleger hierzulande ein Die Rezessionssorgen haben Anleger hierzulande am Montag auf dem falschen Fuß erwischt. Das im Fachjargon sogenannte Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank im Jahr 2023 vorläufigen Daten zufolge preisbereinigt um 0,3 Prozent, wie das Statistische Bundesamt heute mitteilte. Demnach bremste die hohe Inflation den Privatkonsum aus, hieß es. Im Jahr 2022 konnte Europas größte Volkswirtschaft noch um 1,8 Prozent zulegen. Auch im Jahr 2024 könnte sich das BIP rückläufig ausgestalten, hieß es.

In der Eurozone enttäuschten Daten zur Industrieproduktion. So sank der Sektor im November im Vergleich zum Vormonat laut Daten des Statistikamtes Eurostat um 0,3 Prozent.

Timo Emden ist studierter Betriebswirt, B.A., Marktanalyst und zertifizierter Blockchain-Experte der Frankfurt School of Finance & Management. Seit über 14 Jahren widmet er sich den globalen Finanzmärkten, mit dem Schwerpunkt auf Crypto Assets wie Bitcoin. Seine Einschätzungen basieren auf der Charttechnik und dem Sentiment - wichtige fundamentale Events hält er dennoch für bedeutend. Als Marktexperte ist Herr Emden ein geschätzter Ansprechpartner für TV, Presse und Hörfunk. Herr Emden ist freiberuflich für den Onlinebroker IG Europe GmbH tätig.

