© Foto: picture alliance/AP Photo | Richard Drew



Die Bullen drängen an den Aktienmarkt, was das Risiko eines Rückschlags nach der starken Rallye Ende 2023 erhöhe, so die Strategen von Goldman Sachs.Sowohl die Aktienpositionierung als auch die Stimmung seien auf ein relativ bullishes Niveau gestiegen, so die Indikatoren von Goldman Sachs. Solch ein Optimismus bremse häufig weitere Kursgewinne und die Zuflüsse in US-Aktien hätten sich in den ersten Wochen des Jahres 2024 bereits verlangsamt, schreiben die Strategen unter der Leitung von Cecilia Mariotti. "Da die bullishe Positionierung das Risiko von Rückschlägen erhöht, sind wir der Meinung, dass unterstützende makroökonomische Bedingungen und weitere Marktbedingungen erforderlich sind, um …