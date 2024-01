Schluss mit günstigem Einzel-Abo für Serien von HBO und Co.: Sky streicht heimlich, still und leise das Serien-Abonnement für seinen Streamingdienst Wow. Das gibt es jetzt nur noch im Kombi-Paket - oder mit einem kleinen Trick. Der US-Sender HBO gilt als Garant für Qualitätsserien wie Game of Thrones, Succession oder True Detective. Da sich Sky die alleinigen Deutschland-Rechte für alle HBO-Serien gesichert hat, gilt dessen Streamingdienst Wow als ...

