Lack der nächsten Generation mit innovativer Vernetzungstechnologie bietet hohe Strapazierfähigkeit mit schnellerer Aushärtung

Bona, ein weltweit agierendes, nachhaltig orientiertes Unternehmen, das Produkte für die Installation, Renovierung, Pflege und Restaurierung von hochwertigen Böden liefert, kündigt die Einführung seines neuen Lacks, Bona Mega EVO, an. Dieser Lack der nächsten Generation bietet eine neue, innovative Vernetzungstechnologie, die bei der Anwendung aktiviert wird. Die einzigartige, nicht vergilbende Formulierung liefert eine schnellere Aushärtung mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Kratzer, Abnutzung und Chemikalien. Mit VOC-Werten unter 3% trägt der Lack zu sicheren Arbeitsbedingungen bei und hat eine geringere Auswirkung auf die Raumluftqualität.

