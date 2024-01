FRANKFURT (dpa-AFX) - "Frankfurter Allgemeine Zeitung" zu Lindner/Landwirte:

"Angesichts des großen Verständnisses, das die protestierenden Bauern in den Umfragen wie auch im persönlichen Gespräch erfahren hatten, dürften nicht wenige von ihnen damit gerechnet haben, dass die Ampel auch noch die gestreckte Kürzung bei der Dieselsubvention zurücknimmt. Mit dem kompletten Einkassieren der eigenen Beschlüsse würde die Koalition aber selbst die Frage stellen: Ist das noch eine Regierung - oder kann die weg? Auch Finanzminister Lindner, obwohl selbst als Stallbursche tätig, machte den Landwirten daher in Sachen Diesel keine Hoffnung. Er bot ihnen stattdessen etwas anderes an: zusammen mit der Spritförderung die Belastungen zu reduzieren, die den Bauern das Arbeiten und Leben schwer machen."/scp/DP/jha/