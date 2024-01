DES MOINES/WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Vorwahl der Republikaner im Bundesstaat Iowa markiert am Montagabend (Ortszeit) den Beginn des US-Wahljahres. Wer in den Vereinigten Staaten Präsidentschaftskandidat werden will, muss sich zunächst in parteiinternen Abstimmungen in den verschiedenen Bundesstaaten durchsetzen. Bei den Republikanern zeigten Umfragen in Iowa zuletzt Ex-Präsident Donald Trump als klaren Favoriten. Weit abgeschlagen folgte die ehemalige US-Botschafterin bei den Vereinten Nationen, Nikki Haley, und knapp dahinter Floridas Gouverneur Ron DeSantis.

Die Parteiversammlungen (englisch Caucuses) kommen um 19.00 Uhr (Ortszeit) zu den Abstimmungen an Orten wie Kirchen, Bibliotheken und Gemeindesälen zusammen. Mit den meisten Ergebnissen wird dann noch am selben Abend gerechnet.

Arktisches Winterwetter hatte den Wahlkampf in Iowa auf der Zielgeraden beeinträchtigt und am Wochenende für etliche Terminplan-Änderungen bei den Bewerbern gesorgt. Auch am Wahltag herrschten örtlich Temperaturen von rund minus 25 Grad - der Nationale Wetterdienst riet den Menschen dazu, die gefährliche Kälte zu meiden und sich möglichst nicht im Freien aufzuhalten.

Beobachter werteten die extremen Temperaturen dabei als Risiko für Trump. Nicht ausgeschlossen wurde, dass seine Anhänger davon ausgehen, dass er ohnehin komfortabel gewinnt und deswegen zuhause bleiben. Dies könnte Haley und DeSantis zugutekommen. Andererseits gelten Trump-Anhänger als besonders loyal./gei/DP/jha