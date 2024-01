DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 16. Januar

=== *** 07:00 DE/Fraport AG, Verkehrszahlen Dezember und Gesamtjahr 07:00 CH/Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG, Jahresumsatz 07:00 CH/Docmorris AG, Jahresumsatz *** 07:30 DE/Hugo Boss AG, vorläufige Eckzahlen 2023 *** 08:00 DE/Verbraucherpreise (endgültig) Dezember PROGNOSE: +0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj vorläufig: +0,1% gg Vm/+3,7% gg Vj zuvor: -0,4% gg Vm/+3,2% gg Vj HVPI PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj vorläufig: +0,2% gg Vm/+3,8% gg Vj zuvor: -0,7% gg Vm/+2,3% gg Vj *** 08:00 GB/Arbeitsmarktdaten Dezember Arbeitslosengeldbezieher Arbeitslosenquote 3 Monate (ILO) 08:45 DE/Bundesumweltministerin Lemke, Bundeslandwirtschaftsminister Özdemir, Pk anlässlich des BMUV-Agrarkongresses 2024 mit dem Schwerpunkt "Natürlicher Klimaschutz und Klimaanpassung in Partnerschaft mit der Landwirtschaft", Berlin *** 10:00 DE/EZB, Ergebnisse der Konsumentenumfrage November 10:00 DE/BDI-Präsident Russwurm, Jahresauftaktpressekonferenz, Berlin *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Januar PROGNOSE: 12,0 Punkte zuvor: 12,8 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -76,5 Punkte zuvor: -77,1 Punkte 11:00 DE/Bundesregierung, Kabinettssitzung, Berlin 11:00 DE/Bundesverband WindEnergie, VDMA Power Systems, Deutsche WindGuard, Pk Windenergie an Land - Zubauzahlen Gesamtjahr 2023 für Deutschland *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender EZB TENDER *** 12:10 CH/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel bei Weltwirtschaftsgipfel in Davos 13:00 CH/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Diskussion beim Weltwirtschaftsforum zum Thema "Stakeholder Dialogue entitled Musical Chairs: Europe in the New Global Economy", Davos *** 13:25 US/Goldman Sachs Group Inc, Ergebnis 4Q (15:30 Analystenkonferenz) *** 13:30 US/Morgan Stanley, Ergebnis 4Q *** 14:30 US/Empire State Manufacturing Index Januar PROGNOSE: -4,0 zuvor: 14,5 16:00 DE/Deutsche Bundesbank, Studie "Bargeld der Zukunft" 17:00 US/Fed-Gouverneur Waller (stimmberechtigt im FOMC), nimmt an Diskussion des Brookings Institute teil ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

