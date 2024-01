Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG / Schlagwort(e): Vertriebsergebnis

Lindt & Sprüngli wiederum mit zweistelligem organischem Wachstum



16.01.2024 / 07:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Medienmitteilung: Umsatz 2023 | Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR Kilchberg, 16. Januar 2024 - Lindt & Sprüngli erzielte 2023 mit +10,3% wiederum ein zweistelliges organisches Umsatzwachstum. In Schweizer Franken stieg der Gruppenumsatz um +4,6% auf CHF 5,20 Mrd., beeinflusst durch den negativen Währungseffekt von -4,4%. Alle Regionen trugen zum Umsatzwachstum bei: Europa, der grösste Absatzmarkt, mit einem starken organischen Wachstum von +9,1%, Nordamerika, die zweitwichtigste Region, mit +11,0% und der Bereich «Rest der Welt» mit 12,9%. Bestehende und neue geopolitische Unsicherheiten und hartnäckige Inflation, in vielen Ländern gepaart mit einer anhaltend gedrückten Konsumentenstimmung, prägten das Geschäftsjahr 2023. Während sich die Lage auf den Beschaffungsmärkten bis zu einem gewissen Grad normalisierte, blieb die Volatilität bei einzelnen Rohstoffen hoch. Das gilt besonders für den wichtigsten Rohstoff Kakao, dessen Preis sich im Jahresverlauf beinahe verdoppelt hat. Er erreichte zum Jahresende an der Londoner Warenterminbörse ein neues Allzeithoch.



Trotz herausforderndem Umfeld weist Lindt & Sprüngli für das Geschäftsjahr 2023 ein weiteres Rekordergebnis aus. Dank Effizienzsteigerungen und Prozessverbesserungen in unseren Produktionsstätten konnten die Kostensteigerungen der Rohstoffpreise teilweise ausgeglichen werden. Durch die enge Zusammenarbeit mit unseren Handelspartnern konnten wir die verbleibenden Kosten über Preiserhöhungen weitergeben. Der erstarkende Tourismus sorgte für zunehmende Kundenfrequenzen in den eigenen Läden und im Travel-Retail-Geschäft. Zur positiven Entwicklung beigetragen hat auch das Online-Geschäft, das auch nach der Pandemie weiterhin stark wuchs. Dank des weiteren Ausbaus der eigenen E-Shops und der engeren Zusammenarbeit mit den Online-Händlern legt der Absatzkanal weiter an Dynamik zu. Die klare Positionierung von Lindt & Sprüngli als führende Marke im Premium-Schokoladenbereich hat sich im vergangenen Jahr einmal mehr ausgezahlt.



Im Produktmix setzte sich der Trend hin zu Geschenkformaten, Pralinés und Hohlfiguren fort. Die Gruppe profitiert von deren höherer Wertschöpfung. Lindor Pralinés, die wichtigste Produktelinie von Lindt & Sprüngli, überzeugte 2023 mit erneut zweistelligem Wachstum in allen Regionen. Auch hat die Gruppe 2023 wiederum diverse Innovationen auf den Markt gebracht, etwa den Lindt Choco Wafer in Grossbritannien, Italien und Bulgarien oder Lindor-Kugeln «non dairy» in den USA.



Lindt & Sprüngli erzielte im Geschäftsjahr 2023 eine organische Umsatzsteigerung von +10,3% auf CHF 5,20 Mrd. (Vorjahr: CHF 4,97 Mrd.), während sich der Währungseffekt insbesondere durch die Abschwächung des US-Dollars und Euros mit -4,4% negativ auswirkte. In Schweizer Franken betrachtet, lag das Umsatzwachstum deshalb bei +4,6%. Der Hauptteil des Wachstums ist auf die Preiserhöhungen infolge gestiegener Rohmaterialpreise zurückzuführen. Trotzdem verzeichnet Lindt & Sprüngli ein leichtes Volumen-/ Mixwachstum, wobei im zweiten Halbjahr ein Aufwärtstrend im Volumenwachstum zu registrieren war. Dies obwohl die Volumen im globalen Schokoladenmarkt leicht rückläufig waren. Es zeigt, dass die Kunden Lindt & Sprüngli trotz Preissteigerungen treu bleiben.



In der Region «Europa» betrug das organische Wachstum +9,1%. Durch den negativen Währungseffekt lag der Umsatz mit CHF 2,41 Mrd. um +4,9% höher (Vorjahr: 2,30 Mrd.). Wir erreichten ein zweistelliges Wachstum in vielen europäischen Märkten einschliesslich der Schweiz, Italien, Grossbritannien und Osteuropa. Auch in Deutschland und Frankreich generierte die Gruppe ein solides Wachstum.



In der Region «Nordamerika» erzielte Lindt & Sprüngli ein organisches Wachstum von +11,0%, was einem Umsatz von CHF 2,11 Mrd. (Vorjahr: CHF 2,03 Mrd.) entspricht. Sämtliche Tochtergesellschaften - inklusive Russell Stover - verzeichneten gegenüber dem Vorjahr ein starkes Wachstum.



Die Region «Rest der Welt» wuchs am stärksten. Das organische Wachstum von +12,9% führte zu einem Umsatz von CHF 0,68 Mrd. (Vorjahr: CHF 0,65 Mrd.). Besonders schwungvoll lief das Geschäft zum wiederholten Mal in Japan und Brasilien, wobei Australien seine Stellung als umsatzstärkstes Land in dieser Region behauptete. Ausblick

Lindt & Sprüngli ist zuversichtlich, im Geschäftsjahr 2023 eine operative Gewinnmarge (EBIT) von rund 15,5% (Vorjahr 15,0%) zu erreichen. Beim Reingewinn erwarten wir einen nennenswerten, einmaligen positiven Effekt, welcher zu einer einmaligen Steuerrate von unter 15% führen wird. Dies aufgrund der Einführung einer globalen Mindestbesteuerung und der Vorlage 'Steuerreform und AHV-Finanzierung' (STAF) in der Schweiz. Dieser positive Effekt hat keinen Einfluss auf den Free Cashflow der Gruppe im 2023. Für 2024 plant Lindt & Sprüngli ein organisches Umsatzwachstum von 6-8% mit einer Verbesserung der operativen Gewinnmarge von 20-40 Basispunkten. Beide Spannbreiten liegen im mittel- bis langfristigen Zielkorridor der Gruppe.



Mehr Details zum Jahresabschluss 2023 folgen am Dienstag, 5. März 2024, 7:00 Uhr. Starkes organisches Wachstum von +10,3% auf CHF 5,2 Mrd.

Zweistelliges Wachstum sowohl in Nordamerika als auch im Segment «Rest der Welt» und in Europa mit hohem einstelligem Wachstum

Aufwärtstrend beim Volumen im zweiten Halbjahr

Global Retail und Global Travel Retail mit anhaltender Dynamik

Innovationen stimulieren das Geschäft Medienkontakt | +41 44 716 22 33 | media@lindt.com

Investorenkontakt | +41 44 716 25 37 | investors@lindt.com Über Lindt & Sprüngli

Seit über 175 Jahren verzaubert Lindt & Sprüngli die Welt mit Schokolade. Das Schweizer Traditionsunternehmen mit Wurzeln in Zürich ist weltweit führend im Bereich der Premium-Schokolade. Qualitätsschokoladen von Lindt & Sprüngli werden heute an 12 eigenen Produktionsstandorten in Europa und den USA hergestellt. Diese werden von 33 Tochtergesellschaften und Niederlassungen, in rund 500 eigenen Geschäften sowie über ein Netzwerk von über 100 unabhängigen Distributoren rund um den Globus vertrieben. Mit über 14'500 Mitarbeitenden erzielte die Lindt & Sprüngli Gruppe 2023 einen Umsatz von CHF 5,2 Mrd.

