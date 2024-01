Ein guter Start in die neue Börsenwoche: Die Aktien von Lanxess hatten am Montag nach einem Pressebericht zum Kunststoff-Geschäft angezogen und damit zu den besten Werten im MDAX gezählt. So zogen die Anteilscheine des Spezialchemiekonzerns um bis zu 3,7 Prozent an und gewannen am Ende des Tages 2,3 Prozent.Damit stellten sich die Lanxess-Papiere gegen den Trend. Denn der Index der mittelgroßen Werte fiel im gestrigen Handel um ein Prozent. Lanxess wolle sich komplett aus dem Kunststoffmarkt zurückziehen ...

