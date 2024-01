CloudFactory ein weltweiter Marktführer im Bereich der Human-In-The-Loop Lösungen für künstliche Intelligenz (KI), gab heute die Ernennung von Kevin Johnston zu seinem neuen Chief Executive Officer (CEO) mit Wirkung zum 1. Januar 2024 bekannt. Kevin Johnston wird Nachfolger des Gründers Mark Sears, der die Rolle des Executive Chairman übernehmen wird.

Kevin Johnston bringt eine mehr als 30-jährige Erfahrung bei der Leitung und Skalierung von Technologieunternehmen in das Unternehmen ein. Zuvor war er bei AgileThought als Chief Operating Officer tätig, der Sektoren, Angebote, Vertrieb, Lieferungen, den Personalbereich und die EDV beaufsichtigte. Vor seiner Tätigkeit bei AgileThought bekleidete Kevin Johnston leitende Positionen bei DXC Technology, Hewlett Packard, EDS und Capgemini.

Die Ernennung von Kevin Johnston erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem CloudFactory eine anhaltend starke Dynamik auf dem Markt erfährt durch die Übernahme von Hasty, eine branchenführende Vision AI Plattform, im Jahr 2022 und die anschließende Markteinführung von Accelerated Annotation, eine Data-Labeling-Lösung, die KI-gestützte Annotationswerkzeuge und Fachkräfte für Datenannotation kombiniert.

"Ich bin äußerst erfreut, zu einem derart wichtigen Moment in das Unternehmen CloudFactory eintreten zu dürfen", so Kevin Johnston. "CloudFactory ist Vorreiter der Erschließung des disruptiven Potenzials von KI in der realen Welt durch eine neuartige Kombination von Technologie und menschlicher Überwachung mit der erforderlichen Zuverlässigkeit und dem notwendigen Vertrauen. Ich fühle mich geehrt, das Unternehmen in die nächste Wachstumsphase zu führen und unsere Kunden zu unterstützen, komplexe Daten in zugängliche und wirkungsvolle KI umzuwandeln."

Mark Sears, der CloudFactory im Jahr 2010 gründete, drückte sein Vertrauen in die Führungsqualitäten von Kevin Johnston aus. "Ich bin hocherfreut, Kevin Johnston als neuen CEO von CloudFactory willkommen heißen zu dürfen", so Mark Sears. "Er bringt einen großen Erfahrungsschatz und eine belegte Erfolgsgeschichte bei führenden erfolgreichen Technologieunternehmen in das Unternehmen ein. Ich bin zuversichtlich, dass er ausschlaggebend für die Entwicklung nachhaltigen Wachstums und die Innovationskraft von CloudFactory sein wird."

Als Executive Chairman wird Mark Sears in die strategische Ausrichtung des Unternehmens eingebunden bleiben und anhaltende Unterstützung für Kevin Johnston und das Führungsteam bieten.

Über CloudFactory

CloudFactory ist ein Human-In-The-Loop-KI-Plattformunternehmen, das Marktführer im Bereich KI, wie Microsoft, Mitsubishi, Ibotta und Expensify unterstützt, KI-Fortschritte zu erzielen, die Innovationen vorantreiben und einen Geschäftswert liefern, indem die Lücke zwischen KI-Modellentwicklungen und tatsächlichem Erfolg geschlossen wird. CloudFactory wurde 2010 gegründet und verfolgt die Mission, Talente weltweit zu unterstützen, um als qualifizierte Humans-In-The-Loop das volle Potenzial von KI freizusetzen. Weitere Informationen finden Sie unter www.cloudfactory.com

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert.

Originalversion auf businesswire.com ansehen:

