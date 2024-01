DJ EU lässt Roches Krebsimmuninjektion Tecentriq SC zu

Von Andrea Figueras

ZÜRICH (Dow Jones)--Roche hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Tecentriq SC bekommen, eine subkutane Immuntherapie zur Injektion für mehrere Krebsarten. Mit Tecentriq SC werde die Behandlungsdauer im Vergleich zur Standard-IV-Infusion um etwa 80 Prozent verkürzt, teilte das Schweizer Pharmaunternehmen mit. Die subkutanen Injektionen nähmen zwischen vier und acht Minuten in Anspruch, während die Behandlung bisher durch eine intravenöse Infusion direkt in die Venen des Patienten verabreicht worden sei, was etwa 30 bis 60 Minuten dauere.

Vergangenes Jahr erhielten EU-weit mehr als 38.000 Patienten Tecentriq zur Behandlung verschiedener Arten von Lungen-, Leber-, Blasen- und Brustkrebs, so Roche.

January 16, 2024

