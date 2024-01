Daimler Truck hat im vergangenen Jahr trotz der schwierigen Wirtschaftslage erneut mehr Fahrzeuge verkauft. So stieg der Absatz um ein Prozent auf 526.053 Lkw und Busse, wie der Dax-Konzern am Montag in Leinfelden-Echterdingen bei Stuttgart mitteilte.Während der Konzern auf seinem größten und lukrativsten Markt in Nordamerika vier Prozent mehr verkaufte, ging der Absatz bei der in Europa und Südamerika vertretenen Marke Mercedes-Benz um fünf Prozent zurück. In Asien verzeichneten die Schwaben ein ...

Den vollständigen Artikel lesen ...