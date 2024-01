Emittent / Herausgeber: hpw Metallwerk GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

HPW Metallwerk: Serienproduktion der neuen Aluminium-Busbars startet



16.01.2024 / 09:15 CET/CEST

HPW Metallwerk: Serienproduktion der neuen Aluminium-Busbars startet Umfangreiche Bemusterungen der neuen Busbar-Generation mit Kunden durchgeführt

Umsatz der Aluminium-Busbars im 2-stelligen Mio.-EUR-Bereich geplant

Deutliche Vorteile der Aluminium-Busbars gegenüber herkömmlichen Kupferdrähten, z.B. in puncto Gewicht

Linz, 16. Januar 2024 - Die HPW Metallwerk GmbH (HPW) startet mit der Serienproduktion ihrer neuen patentgeschützten Generation von Hochleistungsdrähten aus Aluminium ("Aluminium-Busbars"). In den vergangenen Monaten hat HPW umfangreiche Bemusterungsverfahren des innovativen Produkts mit Kunden durchgeführt und die Produktionsprozesse von Kupfer auf Aluminium erweitert. HPW plant den kontinuierlichen Ausbau der Fertigungskapazitäten, um mittelfristig Volumina von mehreren tausend Tonnen produzieren zu können. Der Umsatz der neuen Generation Aluminium-Busbars soll in den kommenden Jahren im 2-stelligen Mio.-EUR-Bereich liegen. Die Aluminium-Busbars sind ein wichtiger effizienzsteigernder Bestandteil der fortschreitenden E-Mobility und verdeutlichen den kontinuierlichen Fortschritt in der Material- und Komponentenentwicklung. Diese neuartigen Bauteile kommen in Fahrzeugen als Verbindung der elektrischen Komponenten wie z.B. der Batteriemodule untereinander zum Einsatz. Alu-Busbars weisen ein bis zu 50% geringeres Gewicht gegenüber herkömmlichen Flachleitern bei gleicher elektrischer Leitfähigkeit aus. Damit werden die Aluminium-Busbars zu einer entscheidenden Komponente für die nächste Generation leistungsstarker PKW und im batterieelektrischen Schwerlastverkehr. HPW leistet somit einen relevanten Beitrag für Automobilhersteller, um die technologische Weiterentwicklung ihrer E-Mobility-Fahrzeuge voranzutreiben. Aufgrund der hohen Innovationskraft der Aluminium-Busbars ist die Nachfrage nach dem Produkt bereits vor der Serienfertigung hoch. So hat HPW schon während des Bemusterungsverfahrens namhafte TIER-1-Zulieferbetriebe als Kunden gewonnen, die den Einsatz für ihre E-Mobility-Anwendungen planen. Neben dem Aufbau einer Produktion am Standort Leonding in Österreich geht HPW davon aus, auch am künftigen Produktionsstandort in den USA die neue Generation der Busbars zu produzieren. Dr. Ewald Koppensteiner, CEO von HPW: "Mit dem Beginn der Serienproduktion unser neuen Hightech Draht-Generation startet HPW perfekt ins neue Jahr. Neben den bereits gewonnen Kunden führen wir derzeit weitere, fortgeschrittene Gespräche mit potenziellen Kunden, die überzeugt von der Qualität des Produkts sind. Dies unterstreicht unsere Stellung am Markt als Innovator für die E-Mobility-Branche." Über HPW HPW, high performance wires, ist ein Technologieunternehmen, das Schlüsselkomponenten für die globale Energiewende entwickelt und produziert. Die Kupfer-Hochleistungsdrähte von HPW werden überwiegend in der E-Mobility und im Bereich der erneuerbaren Energien eingesetzt. Die Produkte zeichnen sich durch hohe Effizienz, Belastbarkeit und Langlebigkeit aus und erhöhen so beispielsweise den Wirkungsgrad von Elektromotoren. HPW ist ein weltweit etablierter Partner für Kunden - darunter große globale OEMs sowie Tier-1-Zulieferer - in über 50 Ländern. Dabei verfügt HPW über die entsprechenden Kapazitäten, um die stetig steigende globale Nachfrage nach Hochleistungsdrähten zu bedienen. Auf Basis patentierter Technologie und stetiger Innovation erreicht HPW fortwährend weitere Performancevorteile und erschließt zusätzliche Anwendungsmöglichkeiten für seine Produkte. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Linz, Österreich. http://www.hpwires.com Pressekontakt edicto GmbH Axel Mühlhaus / Ralf Droz Tel.: +49 (0)69-905505-54 E-Mail: HPW@edicto.de



