Am deutschen Aktienmarkt zeichnen sich am Dienstag weitere Verluste ab. Zum Handelsstart gab der DAX rund 0,5 Prozent auf 16.550 Punkte nach. Damit fiel der deutsche Leitindex bereits zum Handelsstart unter die wichtige 16.600-Punkte-Marke, knapp oberhalb derer das Börsenbarometer am Vortag noch mit 16.622 Zählern geschlossen hatte. 1. Keine Vorgaben von der Wall Street An der Wall Street fand am ...

