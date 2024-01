Zu Apple gibt es aktuell zwei Neuigkeiten, die den Absatzmarkt der größten und zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt betreffen. Beide eingeleiteten Änderungen passen in das derzeitige Gesamtbild.iPhone-Rabatte in ChinaIm Rahmen einer Aktion vom 18. bis zum 21. Januar gewährt Apple in China fünf Prozent Rabatt auf einige iPhones, darunter auch die neuesten Modelle 15 und 15 Pro. Das entspricht Preisnachlässen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...