© Foto: picture alliance / dpa | Victoria Bonn-Meuser



Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern Drägerwerk hat im abgelaufenen Jahr einen starken Umsatz- und Ergebnisanstieg erzielt. Das soll auch den Aktionären zugute kommen!Drägerwerk hat nach vorläufigen Zahlen im Jahr 2023 einen deutlichen Umsatz- und Ergebnisanstieg erzielt. In der Folge will der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern seine Dividende signifikant erhöhen. Nach einer Periode intensiven Wachstums und gesteigerter Profitabilität sei das Unternehmen 2023 wie geplant in die Gewinnzone zurückgekehrt, teilte der Konzern am Montagabend überraschend in Lübeck mit. Die vorläufigen Zahlen für 2023 zeigen einen währungsbereinigten Umsatzanstieg von 13,2 Prozent, was einem …