© Foto: Dall-E



Die Pannenserie bei Boeing reißt nicht ab. Am Wochenende musste erneut ein Flugzeug des Typs 737 notlanden. Grund waren dieses Mal Probleme bei der Cockpitverglasung.Neuer Vorfall: Risse im Cockpitglas Auf Boeing wartet heute ein miserabler Start in die aufgrund des Martin Luther King Days verkürzte US-Handelswoche. Erneut ist es am Wochenende zu Problemen mit einer Maschine des Typs 737 gekommen. Notlanden musste ein Flugzeug der Airline All Nippon Airways. Auf einem Inlandsflug in Japan stellten die Piloten einer 737-800 kurz nach dem Abflug Risse in der Cockpitverglasung fest. Erst am Wochenende zuvor war es zu einer deutlich schwerwiegenderen Panne gekommen. Brutale Vertrauenskrise - …