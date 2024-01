Baierbrunn (ots) -Halt, Geborgenheit und Ruhe finden: Hinter dem Saugen am Schnuller verbergen sich wichtige Gründe. Um das Kind zu entwöhnen, sollten Eltern daher diese Bedürfnisse verstehen und andere Möglichkeiten anbieten. Das berichtet das Apothekenmagazin "ELTERN".Den richtigen Zeitpunkt wählenGut ist es zum Beispiel, Kuscheltiere beim Beruhigen von Beginn an mit einzubeziehen. Nach und nach können Kinder ab etwa sechs Monaten lernen, mit Stress umzugehen und ohne Begleitung einzuschlafen. Bis dahin hat das Kuscheltier bereits eine wichtige Bedeutung bekommen: Es kann jederzeit Trost spenden.Ebenfalls wichtig: Dem Kind die Chance geben, sich ein paar Wochen vorher auf die Veränderung einzustellen. Der Zeitpunkt sollte außerdem gut gewählt sein: Steht in der Familie aber viel an wie zum Beispiel ein Umzug, ist das nicht der richtige Zeitpunkt zum Abgewöhnen.Diese Meldung ist nur mit Quellenangabe zur Veröffentlichung frei. Das Apothekenmagazin "ELTERN" 1/2024 liegt aktuell in den meisten Apotheken aus.Pressekontakt:Julie von Wangenheim, Leitung UnternehmenskommunikationKatharina Neff-Neudert, PR-ManagerTel.: 089/744 33-360E-Mail: presse@wubv.dewww.wortundbildverlag.dehttps://www.linkedin.com/company/wort-&-bild-verlag/Original-Content von: Wort & Bild Verlagsgruppe - Gesundheitsmeldungen, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/52678/5692569