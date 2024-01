DAX fällt auf Jahrestief. Gewinnmitnahmen bei Immobilienaktien

Die Vorgaben aus Asien waren schwach. Nachdem die US-Märkte gestern feiertagsbedingt geschlossen waren, deuten die Futures auf US-Indizes ebenfalls auf eine schwache Eröffnung hin. So fehlte dem DAX® in der ersten Handelsstunde der Rückenwind. So sank der Leitindex zunächst in den Bereich des Jahrestiefs. Mit der Vorlage von Geschäftszahlen könnte sich dies jedoch in Tagesverlauf ändern.

Unternehmen im Fokus Drägerwerk legte Eckdaten für 2023 vor. Demnach legte der Umsatz zweistellig zu. Zudem gelang die Rückkehr in die schwarzen Zahlen. Der Medizin- und Sicherheitstechnikkonzern plant daher eine Dividendenerhöhung. Vorläufig veröffentlichten Daten zufolge konnte Hugo Boss den Gewinn und Umsatz im vierten Quartal zweistellig gegenüber dem Vorjahreszeitraum steigern. Offizielle Zahlen gibt es am 7. März 2024. Lanxess plant Pressemeldungen zufolge den Verkauf des Polyurethan-Geschäfts und damit den Ausstieg aus dem Kunststoffbereich. Bei MTU Aero Engines deutet sich eine Ausbruch über die charttechnisch wichtige Marke, die 200-Tage-Durchschnittslinie an. Siemens konnte von positiven Analystenkommentaren zunächst nicht profitieren. ThyssenKrupp sackte unter die Marke von EUR 6. Bei Immobilientiteln wie Aroundtown, LEG Immobilien und Vonovia zeigten sich Gewinnmitnahmen. Chart: DAX® Widerstandsmarken: 16.542/16.586/16.628/16.824/16.960/17.000 Punkte Unterstützungsmarken: 16.330/16.458 Punkte Der DAX® tauchte im frühen Handel weiter ab und unterschritt die Unterstützungsmarken bei 16.586 und 16.542 Punkten. Damit nimmt der Leitindex Kurs auf das Jahrestief bei 16.458 Punkte. Kippt der Index auch unter diese Marke droht eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung bis 16.330 Punkte. Der RSI signalisiert kurzfristig eine leicht überverkaufte Situation. Kaufsignale zeigen sich frühestens bei einer Stabilisierung oder oberhalb von 16.628 Punkten. DAX® in Punkten; Stundenchart (1 Kerze = 1 Stunde) Betrachtungszeitraum: 24.11.2023 - 16.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 17.01.2019 - 16.01.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (24.000 - 14.000)/100 = 100 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD14C2 95,75* 20.000 14.000 24.000 20.09.2024 DAX® HC9JHK 100,41** 19.000 11.750 22.250 21.06.2024 * max Rückzahlungsbetrag: 100 Euro; ** max. Rückzahnlungsbetrag: 105 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2024; 09:20 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 8,84 13.300,54303 14.963,110909 5 Open End DAX® HC977R 9,71 14.962,940133 15.794,879604 10 Open End DAX® HC0558 8,08 15.517,0725 16.071,031988 15 Open End DAX® HD136D 6,70 15.960,378394 16.292,354265 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.2024; 09:20 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC99KA 7,61 19.947,399021 18.285,780683 -5 Open End DAX® HC8E76 5,55 18.285,001918 17.453,034331 -10 Open End DAX® HC7FDJ 10,49 17.730,869551 17.175,893334 -15 Open End DAX® HD15GY 7,63 17.287,563657 16.955,642435 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 16.01.20224; 09:20 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.