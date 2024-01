Original-Research: urban-gro, Inc - von First Berlin Equity Research GmbH

Einstufung von First Berlin Equity Research GmbH zu urban-gro, Inc

Unternehmen: urban-gro, Inc

ISIN: US91704K2024



Anlass der Studie: Update

Empfehlung: Kaufen

seit: 16.01.2024

Kursziel: $4,70

Kursziel auf Sicht von: 12 Monate

Letzte Ratingänderung: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von USD 4,70.

Zusammenfassung:

urban-gro hat das neue Jahr mit einem Design-Build-Auftrag im Wert von ca. $20 Mio. begonnen. Der in den USA ansässige Kunde ist ein vertikal integrierter Betreiber von Cannabisanbau und Einzelhandelsabgabestellen mit einer Präsenz in mehreren Bundesstaaten. Die UGRO-Aktien verzeichneten nach dieser Nachricht einen beträchtlichen Kursanstieg, was unsere Überzeugung unterstreicht, dass die Anleger das Unternehmen nach wie vor fälschlicherweise als rein auf Cannabis ausgerichtetes Unternehmen betrachten. Die letztjährige Expansion in kommerzielle Sektoren, um die Volatilität im CEA-Geschäft (Controlled Environment Agriculture) auszugleichen, wird unserer Ansicht nach von den Anlegern nicht ausreichend gewürdigt. Während uns der neue Vertrag Vertrauen in unsere Schätzungen für 2024 gibt, hatten wir erwartet, dass neue Verträge im vierten Quartal dazu beitragen würden, den Umsatz für diesen Zeitraum in Richtung $30 Mio. zu steigern. Diese kamen nicht zustande, und wir haben unsere Ziele für das vierte Quartal entsprechend zurückgeschraubt. Unsere Prognosen für 2024 bleiben unverändert, und wir bewerten UGRO weiterhin mit Kaufen und einem Kursziel von $4,70.

First Berlin Equity Research has published a research update on urban-gro, Inc. (ISIN: US91704K2024). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and maintained his USD 4.70 price target.



Abstract:

urban-gro kicked off the New Year with a ~$20m design-build contract win. The US-based customer is a vertically integrated cannabis cultivation and retail dispensary operator with a multi-state presence. UGRO shares caught a sizeable bid on the news, underpinning our belief that investors still incorrectly view the company strictly as a cannabis-centric business. In our view, investors are failing to appreciate last year's expansion into commercial sectors to offset volatility in the CEA (Controlled Environment Agriculture) business. While the new contract gives us confidence in 2024 FBe, we had anticipated that new deals in Q4 would help push revenue for the period towards $30m. These did not materialise, and we have dialled back our targets for the October-to-December quarter accordingly. Our 2024 forecasts are unchanged. We are Buy-rated on UGRO with a $4.7 TP.

