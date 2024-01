© Foto: ROLAND SCHLAGER - picture alliance / APA / picturedesk.com



Die Europäische Zentralbank (EZB) könnte entgegen den Markterwartungen die Zinsen 2024 nicht senken, sagte EZB-Ratsmitglied Robert Holzmann am Montag in einem Interview mit CNBC.Auf jene angesprochen, die eine erste Zinssenkung bereits im April fordern, sagte der österreichische Notenbankchef gegenüber CNBC: "Ich fürchte, dass diese Leute nach Davos sehr enttäuscht sein werden." Im Gespräch mit Steve Sedgwick von CNBC auf dem Weltwirtschaftsforum im schweizerischen Davos fügte er hinzu: "Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir jetzt über Zinssenkungen sprechen werden, weil wir nicht darüber sprechen sollten. Alles, was wir in den letzten Wochen gesehen haben, deutet in die entgegengesetzte …