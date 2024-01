DJ Bechtle erweitert Vorstand und holt Ex-Grenke-Chefin Leminsky

FRANKFURT (Dow Jones)--Bechtle erweitert seinen Vorstand um ein weiteres Ressort und holt dafür die frühere Grenke-Konzernchefin Antje Leminsky an Bord. Der Aufsichtsrat des IT-Systemhauses berief die 52-Jährige zum 1. Februar für die Bereiche Logistik, Beschaffung und Partnermanagement sowie Financial Services und Nachhaltigkeitsmanagement, wie Bechtle in Neckarsulm mitteilte. Ein Teil dieser Aufgaben übernimmt die Managerin von Konzernchef Thomas Olemotz. Ihr Vertrag läuft bis Ende 2026.

Leminskys Erfahrungen im Leasinggeschäft will Bechtle für den geplanten Ausbau seine Geschäftsbereichs Financial Services nutzen, der Kunden Finanzierungslösungen anbietet. Die gebürtige Rostockerin war zuletzt stellvertretende Vorstandschefin des Messtechnikherstellers Testo.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

January 16, 2024 03:41 ET (08:41 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.