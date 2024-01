TUI-CEO Stefan Baumert hat in einem Interview mit "Capital" einen Ausblick auf das Reisejahr 2024 gegeben. Da die Reisepreise im Schnitt weniger als die Inflation steigen sollen, versprüht der Konzernchef Optimismus. Zudem will er den Markt in niedrigen Preissegmenten stärker bedienen.Getrieben von deutlichen Nachholeffekten und einer hohen Anzahl an Frühbuchungen, insbesondere für beliebte Ziele ...

