© Foto: Jens Büttner - dpa



Der Windkraftanlagenbauer hat im vergangenen Jahr einen starken Auftragseingang verzeichnet - das könnte der Aktie frischen Wind für eine Trendwende verleihen.Aktie vor wichtiger Unterstützung Viel gab es für die Aktionäre des Windkraftanlagenbauers Nordex in den vergangenen Jahren nicht zu holen, auch in 2023 dürfte das Kursgeschehen viele Investoren frustriert haben - Chancen gab es vor allem für Trader und Shortseller. Angesichts des heute bekanntgegebenen Auftragseingangs für das Geschäftsjahr 2023 könnte sich das Blatt in diesem Jahr allerdings wenden. Denn der ist stark ausgefallen, während die Aktie gleichzeitig an einer äußerst wichtigen, langjährigen Unterstützung markiert. Starker …