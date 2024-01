München (ots) -- Henry erhält eine Einladung zum Vorstellungsgespräch- Leon hilft seinem Bruder Nico bei einem Neuanfang in Schönebeck- Ausstrahlung am Dienstag, 16. Januar, um 21:15 Uhr bei RTLZWEICoco ist seit acht Monaten als Reinigungskraft tätig. Nach vielen erfolglosen Bewerbungen hat nun auch Partner Henry ein Vorstellungsgespräch als Helfer in der Grünpflege ergattert. Leon bekommt Besuch von seinem Bruder Nico. Zusammen mit Leons Hilfe, will dieser einen Neuanfang in Schönebeck wagen. Währenddessen spitzt sich die finanzielle Lage bei der 66-jährigen Siggi zu. Die neue Folge "Hartz und herzlich" aus Magdeburg - am 16. Januar 2024, um 21:15 Uhr, bei RTLZWEI.In einer Magdeburger Plattenbausiedlung im Stadtteil Neue Neustadt lebt die ehemalige Bürgergeld-Empfängerin Coco mit Partner Henry und ihren Kindern Selina und Niclas. Seitdem die Magdeburgerin vor acht Monaten eine Vollzeitanstellung als Reinigungskraft antrat, ist die Familie nicht mehr auf staatliche Leistungen angewiesen. Trotzdem ist das Geld zum Leben knapp. Partner Henry hat keine Ausbildung und schreibt seit über zwei Jahren erfolglos Bewerbungen. Jetzt wird er zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen. Bekommt der 30-Jährige die Stelle als Helfer in der Grünpflege?In Magdeburgs Nachbarstadt Schönebeck lebt das junge Paar Lisa und Leon im Haus der Großfamilie neuerdings mit Leons Bruder Nico zusammen. Zu Leons großer Freude ist dieser überraschend von Aachen nach Schönebeck gekommen und möchte nun mit Unterstützung seines Bruders hier ein neues Leben beginnen. Leon hilft ihm gerne, obwohl er damit zu kämpfen hat, dass seine Tochter Emma immer noch in einer Pflegefamilie lebt. Für ihre Rückkehr müssen die beiden Teenager eine Reihe von Auflagen des Jugendamtes erfüllen.Im Stadtteil Sudenburg spitzt sich bei Früh-Rentnerin Siggi die finanzielle Lage zu: Ihre Grundsicherung wurde nach Neubeantragung immer noch nicht ausgezahlt. Jetzt hat sie kaum Geld zum Leben übrig. Doch Not macht erfinderisch: Mit kreativen Rezept-Ideen und dem Gang in einen An- und Verkauf versucht die 66-jährige, sich über Wasser zu halten. Wird Siggi die ihr zustehende Grundsicherung noch bekommen?Produziert wird das Format von der UFA Show & Factual GmbH.Die neue Folge von "Hartz und herzlich" aus Magdeburg wird am Dienstag, den 16. Januar 2024, um 21:15 Uhr bei RTLZWEI ausgestrahlt. Auf RTL+ sind die Folgen nach TV-Ausstrahlung 30 Tage lang im kostenlosen Bereich abrufbar.Über "Hartz und herzlich":"Hartz und herzlich" widmet sich in drei neuen Folgen erneut der Stadt Magdeburg. Die vielen Plattenbauten aus den 70er und 80er Jahren galten zu DDR-Zeiten noch als beliebte Wohnviertel mit Perspektive. Heute bestimmen oft Armut und Arbeitslosigkeit den Alltag der Bewohner in der Landeshauptstadt Sachsen-Anhalts. "Hartz und herzlich" blickt hinter die Kulissen und erzählt Geschichten von Menschen am Rande des Existenzminimums: echt, unverfälscht, aber immer wieder auch lustig, und vor allem herzlich.Pressekontakt:RTLZWEIKommunikation089 - 641850kommunikation@rtl2.deunternehmen.rtl2.deOriginal-Content von: RTLZWEI, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6605/5692663