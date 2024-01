Der Silberpreis ist am Dienstagmorgen auf 23.04 US-Dollar gesunken, ein Rückgang von -1.2 % innerhalb der letzten 24 Stunden. Betrachtet man die Entwicklungen der letzten fünf Handelstage, so verzeichnet Silber eine negative Veränderung von -0.30 %. Dies deutet auf eine angespannte Marktlage hin, die Investoren genauestens beobachten sollten.Anzeige:Die aktuelle Woche verspricht, für Silber (TVC:SILVER), spannend zu werden. Einerseits stehen die ZEW Konjunkturerwartungen an, andererseits hält Christopher Waller, Gouverneur der Fed, eine Rede über ...

Den vollständigen Artikel lesen ...